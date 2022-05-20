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Совбез РФ одобрил проект основ политики безопасности информационной инфраструктуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский Совет безопасности (СБ РФ) одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасной критической информационной инфраструктуры страны. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил секретарь СБ Николай Патрушев.

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Соответствующий документ обсуждался в пятницу на заседании Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин.

«В ближайшее время документ будет представлен президенту для утверждения», — сообщил Патрушев по итогам совещания.

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Объекты критической информационной инфраструктуры — это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, энергетики, кредитно-финансовой сферы, ракетно-космической, топливной, атомной, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

Как отметил ранее в этот же день Путин на заседании Совбеза, количество кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет последние годы, а после начала специальной операции по защите Донбасса вызовы стали еще масштабнее, однако киберагрессия против России провалилась.

Накануне, 19 мая, пресс-служба Кремля сообщала, что на заседании СБ РФ, которое 20 мая проведет президент России в режиме видеоконференции, будут обсуждаться вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства.

17 мая Патрушев на заседании научного совета при Совбезе отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию. По словам секретаря СБ РФ, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение «Русского мира».

6 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ подготовить меры по защите информационной инфраструктуры страны. Он пояснил, что сайты региональных госорганов «размещаются на непрофессиональных площадках», поэтому они не могут оперативно реагировать на возникающие в информационном пространстве киберугрозы.

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