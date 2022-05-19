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Путин 20 мая проведет заседание Совбеза

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин 20 мая проведет заседание Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

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На заседании будут обсуждаться вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства.

«Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании выступит секретарь Совбеза Николай Патрушев — он представит доклад об укреплении суверенитета в глобальном информационном пространстве.

Прошлое заседание Совбеза состоялось 13 мая. На нем обсуждался ход спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Кроме того, на встрече обсуждались потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

14 апреля Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

6 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ подготовить меры по защите информационной инфраструктуры страны. Он пояснил, что сайты региональных госорганов «размещаются на непрофессиональных площадках», поэтому они не могут оперативно реагировать на возникающие в информационном пространстве «киберугрозы».

1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские посольства за границей сталкиваются с невиданными кибератаками. 28 февраля сайты правительства и органов власти Крыма подверглись DDoS-атакам. Также были взломаны сайты ряда российских СМИ. Хакеры нарушили работу «Известий», ТАСС, «Коммерсанта», «Фонтанки», «Мела», «Право.ру», «Лента.ру», Buro 24/7, РБК и других.

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