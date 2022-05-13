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Путин обсудил с Совбезом РФ ход спецоперации по защите Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности страны, на котором обсуждался ход спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Об этом сообщил в пятницу, 13 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Министр обороны [Сергей] Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, на встрече обсуждались потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — отметил Песков.

Также затрагивался ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник, 16 мая, саммита ОДКБ.

В совещании приняли участие: Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее в этот же день стало известно о намерении Финляндии подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. Отмечалось, что Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с РФ, однако хочет, чтобы там сохранялось спокойствие.

В Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на такой шаг Финляндии и заявили, что РФ будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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