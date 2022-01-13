В ложных минированиях на территории России нашли украинский след

Большинство звонков о минировании, которые захлестнули Россию с начала 2022 года, осуществляются с территории Украины. К такому выводу в ходе собственного расследования пришли исследователи информационной безопасности из компании T.Hunter.

Несколько телефонных террористов специалистам удалось найти также на территории Польши и России. В целом было обнаружено свыше 10 каналов, большую часть которых зарегистрировали в январе 2022 года.

«В ходе изучения одного из каналов был выявлен встроенный чат и скопирован список Telegram-пользователей, входящих в состав его участников. Из них было выделено девять профилей пользователей, являющихся администраторами сообщества и один профиль, являющийся владельцем сообщества. Последующее исследование пользовательских профилей администраторов Telegram-канала на предмет никнеймов, имен, фотографий, а также установление привязанных номеров мобильных телефонов и логирование, позволили установить их вероятные личности и местоположение», — рассказал «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Всего специалисты T.Hunter проанализировали несколько сотен аккаунтов в таких чатах и группах, что позволило идентифицировать около 20 администраторов и создателей Telegram-чатов. Именно они, как правило, наиболее активно занимаются обзвоном жертв и ангажируют в эту деятельность участников групп. Почти все идентифицированные пользователи являются гражданами Украины и орудуют в таких городах, как Киев, Тернополь, Полонное.

Идентификация пользователей проводится аналитиками T.Hunter при помощи специализированного ПО, которым анализируется множество маркеров.

Ранее в четверг, 13 января, все школы Саратова были эвакуировали из-за сообщений о минировании. По данным источника «Известий», занятия отменили, а учащихся отправили домой. Накануне аналогичная ситуация произошла в Екатеринбурге.

Полную версию читайте в эксклюзивном материале «Известий», который будет опубликован 13 января.