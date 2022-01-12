Более 150 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании
В Екатеринбурге увеличилось количество школ, эвакуированных из-за сообщений о минировании. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-служба департамента образования города.
Так, в списке школ, администрация которых провела эвакуацию, числится 151 учебное заведение.
Кроме того, в городе эвакуированы ряд университетов. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, из-за эвакуации руководству учреждения пришлось перенести экзамены.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что даст соответствующий комментарий по итогам проверок.
По состоянию на 09:00 местного времени (07:00 мск) сообщалось об эвакуации 93 учебных заведений в Екатеринбурге.
Как сообщила «Известиям» бабушка ученицы гимназии № 108, она узнала о проходящей эвакуации от детей, которые покидали здание учреждения. Никаких официальных объявлений не было, рассказала женщина. Она отметила, что детей попросили покинуть здание как можно скорее и предупредили об отмене занятий. Эвакуация шла настолько спешно, что учителя потребовали, чтобы дети надевали верхнюю одежду, только когда покинут здание