Более 90 школ в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о минировании

Учеников и сотрудников школ эвакуируют в Екатеринбурге. Об этом в среду, 12 января, сообщили в департаменте образования администрации города.

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании», — сообщили власти.

По состоянию ни 09:00 местного времени (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 учебных заведений.

Ситуацию пока не прокомментировали в правоохранительных органах.

10 марта сообщения о минировании поступили в 13 школ Якутска. Детей эвакуировали, угроза оказалась ложной.

В феврале прошлого года в школах Сибири и Дальнего Востока из школ начали массово эвакуировать учеников из-за угрозы взрывов. Так, занятия были прерваны в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска. Угрозы взрыва оказались ложными.