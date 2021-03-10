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Школьников в Якутске эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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Сообщения о «минировании» поступили в 13 школ Якутска в среду, 10 марта. Об этом сообщили ТАСС в управлении образования города.

«Первой [сообщение] открыла 27-я школа и по инструкции сообщила во все инстанции. Произошла эвакуация детей и проверка на наличие мины», – рассказали в ведомстве. В остальных 12 школах не нарушен учебный процесс, передает ИА SakhaNews.

«Правоохранительные органы выяснили, что это массовая рассылка. Мы отработали, чтобы не прерывать учебно-воспитательный процесс. Сегодня идет второй поток итоговых сочинений, по городу пишут 105 выпускников», – добавили в управлении.

Ранее в феврале в здании столичного Мосгорсуда прошла эвакуация. Причиной стало анонимное сообщение о «минировании».

В конце 2017 года в России ужесточили наказание за «телефонный терроризм», максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы.

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