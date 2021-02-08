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На Сахалине эвакуировали учеников школ из-за угрозы минирования

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Школы в Сахалинской области получили сообщения о минировании, говорится на сайте регионального правительства в понедельник, 8 февраля. Оперативные службы проводят проверки во всех учебных заведениях, в школах отменили занятия первой смены.

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«Учебный процесс будет возобновлен после того, как убедимся, что всё в порядке», — заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Эвакуация проводилась в 149 школах. Отмечается, что отмена занятий пока касается только первой смены, для остальных учеников уроки пройдут в штатном режиме после завершения проверок, пишет ТАСС.

Кроме того, после сообщения о минировании проверки ведутся и в других регионах Дальнего Востока. Так, отмена занятий в школах прошла на Чукотке.

«Для обеспечения безопасности детей оперативно приняты решения об эвакуации отдельных образовательных учреждений в четырех муниципальных образованиях Чукотки для их обследования», — сказано в сообщении на сайте правительства региона.

Руководитель окружного департамента образования и науки Чукотского автономного округа Андрей Боленков заявил, что учебный процесс будет возобновлен после окончания проверок.

«Процесс эвакуации позволил увидеть некоторые недостатки в его организации, которые будут отработаны и устранены», — подчеркнул Боленков.

Отмечается, что в корпусах средней школы Анадыря проверка завершена, а занятия возобновлены.

В администрации Благовещенска (Амурская область) также сообщили об отмене занятий первой смены. После проверок информация о минировании не подтвердилась. В 10 школах уроки начались по расписанию, так как они были проверены до начала учебного процесса, а в других 11 школах начало занятий перенесли.

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