Появилось видео с места эвакуации школьников в Екатеринбурге

В распоряжении «Известий» появились кадры из Екатеринбурга, где утром 12 января было эвакуировано более 90 школ из-за сообщений о минировании. На видео запечатлены опустевшие здания образовательных учреждений.

Как сообщила «Известиям» бабушка ученицы гимназии № 108, она узнала о проходящей эвакуации от детей, которые покидали здание учреждения.

Никаких официальных объявлений не было, рассказала женщина. Она отметила, что детей попросили покинуть здание как можно скорее и предупредили об отмене занятий. Эвакуация шла настолько спешно, что учителя потребовали, чтобы дети надевали верхнюю одежду, только когда покинут здание.

В тот же день в департаменте образования администрации Екатеринбурга сообщили, что идет эвакуация школ города из-за сообщений о минировании. Известно, что по состоянию на 09:00 местного времени (07:00 мск) эвакуация завершилась в 93 учебных заведениях. Информация о наличии взрывных устройств не поступала.