Украина признала организацию свыше 660 кибератак против РФ и Белоруссии

Украина причастна к организации свыше 660 кибератак против предприятий и учреждений России и Белоруссии. Об этом 27 апреля сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, он создал «первую в мире киберармию», в которую на данный момент входят около 300 тыс. специалистов.

«Участие добровольное, и мы организуем его через Telegram, куда выкладываем ежедневные задания. <…> Мы осуществили более 660 кибератак и DoS-атак против бизнеса, компаний, банков и учреждений России и Белоруссии», — сказал Федоров в интервью испанской газете El Pais.

14 апреля МИД РФ сообщил, что хакерские кибергруппировки наращивают количество компьютерных атак на Россию. По информации ведомства, для таких нападений злоумышленники зачастую используют информационно-коммуникативные устройства граждан западных стран без их ведома.

14 марта стало известно, что сотрудники обслуживающих организаций сферы коммунального хозяйства, общественных организаций, сферы соцобеспечения и других стали получать вредоносную рассылку от злоумышленников, которая заражает персональные устройства вирусом.

8 марта хакеры взломали сайты ряда крупных российских ведомств. Среди них — ФСИН, МВД, Минкультуры, ФССП, ФАС, Минэнерго, Росстат. При открытии веб-страниц появлялся коллаж изображений на тему спецоперации РФ по защите Донбасса.

28 февраля были взломаны сайты «Известий», ТАСС, «Коммерсанта», Forbes, «Фонтанки», «Мела», Е1, «Право.ру, «Ленты.ру», Buro 24/7, РБК, Znak.Com и других российских медиа.