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Токаев высказался в пользу предоставления Украине внеблокового статуса

Глава Казахстана Токаев назвал хорошим решением внеблоковый статус Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Признание Украины безъядерным государством и отказ Киева от членства в любых коалициях — оптимальный вариант для преодоления текущего кризиса. Об этом во вторник, 21 июня, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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«Когда я разговаривал по телефону с президентом [России Владимиром] Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям, как НАТО и так далее», — объяснил он в рамках панельной сессии Катарского экономического форума.

Лидер Казахстана подчеркнул, что такой сценарий был бы приемлемым не только для РФ, но и для международного сообщества в целом.

18 июня глава украинской делегации Давид Арахамия заявил о возможности возобновления переговоров в августе. По его мнению, к концу лета изменится позиция Киева за столом переговоров. Украина будет говорить с позиции силы, добавил он.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что это «более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински».

17 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе еще не пришло. Впрочем, любой конфликт рано или поздно заканчивается дипломатией, подчеркнул он.

Днем ранее глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа. Киев не ответил на предложения России по мирному урегулированию, отметил он.

В мае замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля 2022-го из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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