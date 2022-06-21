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Военкор «Известий» показал работу автоинспекторов группировки «Отважные»

Корреспондент «Известий» показал работу автоинспекции группировки «Отважные» в ЛНР
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Автоинспекторы группировки «Отважные» в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса прокладывают кратчайшие маршруты для российских военных колонн, поддерживают безопасность и порядок на дорогах. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов, который побывал он одном из блокпостов освобожденной от украинских националистических формирований территории в Луганской Народной Республике (ЛНР) .

На дорогах патрули из отряда военной автомобильной инспекции (ВАИ) дежурят круглосуточно. Автоинспекторы не только следят за быстрым и ровным ходом военной автомобильной техники, но и выявляют мародеров.

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«Остановили, вызвал подозрение, неадекватное поведение человека, начали проверку транспортного средства, в котором было обнаружено куча награбленных вещей из зоны боевых действий. Что перевозили? Холодильники, техника бытовая, игрушки детские», — поделился старший блокпоста ВАИ с позывным «Волга».

На одном из стратегически важных участков инспекторы ВАИ работают совместно с бойцами ЛНР. Кроме движения военного транспорта здесь отмечается непрерывный поток гражданских автомобилей.

Как рассказал командир отряда ВАИ, кроме того многие из участников движения обращаются к автоинспекторам с просьбами показать дорогу или же заменить колесо у машины.

Инспекторов ВАИ следят за безопасностью не только военных, но и гуманитарных конвоев, добавил журналист.

14 июня Александр Морозов сообщил, что бойцы-железнодорожники группировки «Отважные» собрали своими руками бронепоезд «Енисей». Он доставляет продовольствие и стройматериалы для восстановления инфраструктуры в освобожденные села.

Отличившиеся в ходе освобождения населенных пунктов Донбасса военные группировки «Отважные» получают государственные награды. Так 11 июня сообщалось что командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин вручил госнаграды, а также передал благодарность военным от руководства Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) за «боевой и ратный труд».

Ранее, 9 июня, служащие Военной автомобильной инспекции Вооруженных сил РФ рассказали, как обеспечивается безопасное движение по дорогам освобожденного Херсона. Сейчас там работа военной автоинспекции немногим отличается от задач ГИБДД, больше внимания уделяется деталям: проверке водительских удостоверений и досмотру грузов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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