Призрак-исполнитель: сотрудников ФССП частично заменит автомат

Поправки, регламентирующие работу системы судебных приставов вступили в силу 20 июня. Задача нововведений, по замыслу законотворцев, — создание правовой почвы для развития суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Попутно поправки упрощают ряд процедур и в значительной степени разгружают пристава-человека, перекладывая часть обязанностей на автоматические алгоритмы. Как изменится работа ведомства и положение должников — в материале «Известий».

Шаги цифровизации

Повышение осведомленности участников исполнительного производства и прозрачность работы приставов были заявлены целями поправок в ряд правовых документов, частично меняющих порядок работы ФССП (Федеральная служба судебных приставов). Кроме этого, законотворцы упростили подачу жалоб и заявлений приставам и процесс предъявления исполнительных документов взыскателями на исполнение. Законопроект был принят и опубликован еще 21 декабря прошлого года, но его вступление в действие было отложено на полгода в связи «с необходимостью принятия нормативных правовых актов, направленных на его реализацию».

Поправки предусматривают использование приставами СМЭВ (Единая система межведомственного электронного взаимодействия) для обмена информацией с налоговыми органами, Росреестром, банками, прочими кредитными и другими организациями.

Еще один шаг навстречу прогрессу — автоматизация принятия процессуальных решений. Предусмотрена возможность автоматического возбуждения, отказа в возбуждении, приостановления, окончания и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, установления и отмены установленных для должника ограничений, запретов, наложения и снятия арестов и других действий.

Призрак-исполнитель Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

По мнению члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, автоматизация существенно уменьшит волокиту в принудительном исполнительном производстве .

— Зачастую открытие исполнительного производства может затянуться ввиду человеческого фактора. Также решится другой вопрос — автоматическое занесение данных исполнительного производства при открытии. Должник может посмотреть информацию об открытых в отношении него исполнительных производствах в базе данных. Но, если производство было открыто в этот же день, пристав мог еще не внести данные, а, соответственно, должник не сможет посмотреть всю информацию. Просмотр информации важен, когда постановление не смогло добраться до адресата, — рассказывает эксперт.

Случай в аэропорту

Особый позитив в перечне автоматических решений вызывает у путешествующих должников пункт о почти мгновенной отмене ограничений в случае погашения задолженности. С такими трудностями часто сталкивались граждане России, например, в аэропортах при вылете за пределы страны. Банки, почта и иные организации, через которые производится погашение задолженности «в режиме реального времени не позднее часа» обязаны уведомить об этом ГИС ГМП (Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах). Иными словами, должны ставить в известность государство молниеносно, чтобы человек не был поражен в правах.

— Раньше пристав снимал ограничения, как только денежные средства поступали на отдельный лицевой счет, — говорит юрист Спиридонова. — После полного погашения долга ограничения могли снять в течение дня, либо вместе с закрытием исполнительного производства. Теперь же после оплаты долга человек сразу в этот же день сможет направиться, например, на регистрацию автомобиля, если у него было на это ограничение.

Специалист считает, что едва ли механизм «плати или не лети» станет инструментом манипуляции кредиторов, желающих сорвать с человека больше положенного, используя его сложную ситуацию.

— Спешка в оплате никогда не увеличивала сумму долга. Зная размер задолженности, человек оплатит ровно эту же сумму вместе с исполнительным сбором. Закон также предусматривает защиту в случае, если должник оплатит больше нужного. Пристав возвращает излишне выплаченные деньги по заявлению должника, — уточняет эксперт.

Автор цитаты Число должников по ЖКХ на конец I квартала 2022 года увеличилось до 4,6 млн человек, писали ранее «Известия».

Борьба с ошибками

Во избежание путаницы с адресатами претензий по долгам, в перечень сведений о должнике в официальных исполнительных бумагах помимо даты рождения, фамилии, имени, отчества человека теперь включены другие уникальные идентификаторы.

«Законопроектом предусмотрено обязательное указание в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе одного из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства) ответчика (должника)» , — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Еще одним существенным новшеством станет наделение ФССП дополнительными правами «в целях установления идентификаторов должника и взыскателя». Приставы смогут через свою информационную систему запрашивать у организаций данные о личных документах лица, представляющего интерес в рамках производства. А у операторов связи фискалы смогут запрашивать номера телефонов должников и взыскателей, причем оперативно.

«Соответствующие органы и организации предоставляют запрошенные сведения в течение одних суток с момента поступления запроса», — говорится в законе.

Призрак-исполнитель Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

По мнению юриста Спиридоновой, такой инструмент особенно важен, когда у должника нет профиля на сайте госуслуг, нет других средств связи.

— Так, приставы могут уведомлять должников обо всех действиях в рамках исполнительного производства. Такая мера не нарушает права должника, наоборот, помогает ему в получении юридически значимых сообщений, — добавляет специалист.