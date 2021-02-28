Атака клонов: как избавиться от долгов двойника

Жительница Красноярска восемь лет страдает от своего юридического двойника — женщины родились в один день и живут в одном регионе, у них одинаковые фамилии, имена и отчества, а представители государственных органов зачастую принимают их за одного и того же человека. В итоге одной из них приходится отбиваться от долгов, снимать аресты со счетов и даже доказывать, что она жива. И этот случай не единственный — подобных историй по всей стране насчитывается достаточно. О том, что делать в такой ситуации, — в материале «Известий».

Посмертный долг

О проблеме жительницы Красноярска Елены рассказал «ТВК Красноярск». В 45 лет в паспортном столе от нее потребовали объяснений, почему она живет с двумя паспортами, затем ее счет был арестован из-за долгов полной тезки из города Назарово, Пенсионный фонд не выплатил ей пенсию, а в соцзащите несколько лет назад заявили, что по документам она вообще умерла. Елене пришлось ходить в ЗАГС и доказывать, что она жива, а скончалась ее тезка.

Борьба с долгами двойника для Елены затянулась на восемь лет. И такая проблема возникла не только у нее.

В начале февраля житель Калуги Михаил Николаев рассказал свою историю борьбы с системой судебных приставов. Три года назад он обнаружил на портале госуслуг, что по решению Миасского суда должен выплатить 411 тыс. рублей, хотя в Миассе он никогда не был . Калужанин закрыл на это глаза, решив, что это какая-то ошибка. Через некоторое время задолженность выросла до 486 тыс. рублей. Тогда он стал звонить судебному приставу из Миасса по номеру, указанному в извещении. Дозвониться никак не удавалось.

А накануне нового 2021 года на все операции Николаева с недвижимостью был наложен запрет до оплаты задолженности. В итоге он дозвонился до управления приставов по Челябинской области, где ему посоветовали направить заявление через госуслуги о том, что он — «двойник должника».

Атака клонов1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Спустя две недели запрет на операции с недвижимостью сняли, но долг остался. Более того, из письма житель Калуги узнал, за что с него требуют денег: у его тезки в Миассе живет сын, и он должен платить алименты его матери (все личные данные прилагались, вплоть до прописки ребенка, матери и отца).

Михаил смог найти в соцсетях женщину, которой он якобы должен был выплатить долг. Та была очень удивлена, а заодно сообщила — мужчина, который был ей должен, уже умер. Ситуация разрешилась окончательно только после того, как мать ребенка написала заявление об отзыве алиментов по причине смерти должника.

Бездействие закона

Еще в 2017 году главный судебный пристав России Дмитрий Аристов говорил о проблеме двойников. В частности, он упоминал о том, что в 2018 году будет принят закон, который должен обязывать включать в судебные решения идентификационные данные. Кроме имени, фамилии и даты рождения обязательными в них должны были стать номера каких-либо документов: паспорта, СНИЛС или водительских прав. При этом тогда речь шла только о взыскании административных штрафов — это не касалось судебных приказов. Корректировка процессуального законодательства в этой части называлась следующим шагом.

В ноябре 2020 года Аристов снова вынужден был говорить о двойниках: спустя три года проблемы так и не были решены. По его словам, они «возникают вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов». При этом он сообщал, что перечень сведений, идентифицирующих должника, расширили, однако сейчас действие норм этого закона об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника по ряду судебных решений приостановлено до 1 января 2021 года .

Речь идет о законе, принятом в 2018 году. Одним из инициаторов этого решения стал уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, к которому неоднократно обращались жители, столкнувшиеся с проблемой двойников.

Атака клонов3 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Мы с этой проблемой работаем с 2014 года, — рассказал «Известиям» Шабанов. — Закон был принят, но ситуация не изменилась, — к нам поступает примерно такое же количество обращений о взыскании с двойников. Поток не уменьшился .

Он рассказал об одном из последних обращений: от жителя Кузбасса, уроженца села Марьевка, в отношении которого возбуждено исполнительное производство управлением ФССП по Ленинградской области в Кировском районе.

— Он указывает, что в декабре 2020 года судебные приставы ему подтвердили, что с него ошибочно удержали 44 тыс. рублей, кроме того, были даны указания о незамедлительном возврате средств, — говорит Шабанов. — Но на 1 февраля денежные средства так и не возвращены, а на счета снова наложен арест.

По его словам, известны случаи, когда счета человека арестовывали по восемь, семь раз.

Нужно подождать

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала «Известиям», что сама столкнулась с этой проблемой: ее мужа постоянно считают должником, приписывая ему долги тезки из Нижнего Новгорода.

— Отличаются и паспортные данные, и ИНН — совпадение только по имени-отчеству и дате рождения , — рассказала она. — Эта история продолжается на протяжении двух лет, с регулярностью раз в полгода у нас появляется какое-то исполнительное производство в Нижнем Новгороде, где мы вообще никогда не были.

Худшим эпизодом этой истории она называет случившееся в разгар пандемии: семья с четырьмя детьми оказалась на самоизоляции с полностью заблокированным счетом супруга.

Она отметила, что в законе действительно прописали дополнительные идентификационные требования для обозначения должника, но они частично отложены теперь уже до 2022 года. Речь идет о Гражданском процессуальном кодексе, где приостановлены до 1 января 2022 года требования в отношении исковых заявлений и заявлений о вынесении искового приказа, подаваемых юридическими лицами или ИП, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами.

Атака клонов6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это — весь вал судебных приказов, которые инициируют УК или ТСЖ в отношении должников — неплательщиков коммуналки , — пояснила Спиридонова. — Они пока остаются в предыдущей редакции закона.

Что касается Арбитражного процессуального кодекса, по которому, например, взыскивают долги с алиментщиков, то там, по ее словам, изменения уже вступили в силу: если раньше должника можно было обозначить по ФИО, месту рождения и месту работы, если оно известно, то теперь необходим один из дополнительных идентификаторов . Прописано это теперь и в ст. 13 закона об исполнительном производстве: судебные приставы должны добиваться, чтобы у них была необходимая информация.

— Однако остаются те исполнительные производства, которые были предъявлены на момент, когда еще не требовалось никаких дополнительных идентификационных признаков для определения должника , — говорит Спиридонова. — Если выносится судебный приказ в отношении алиментщика сейчас, то эти сведения должны быть отображены. Если исполнительный лист выдан до вступления изменений в силу, то их там нет — а закон не имеет обратной силы.

При этом, замечает она, ничего не мешает приставу — и не мешало раньше — при получении документов, из которых он не может определить должника, обратиться в суд для разъяснения исполнения судебного акта . Однако, как правило, судебные приставы этого не делают, говорит Спиридонова.

— Я полагаю, что еще на какой-то промежуток времени ситуация для возможности таких ошибок по старым исполнительным производствам будет сохраняться, а также будет сохраняться ситуация для граждан в связи с приостановлением закона для управляющих компаний и ТСЖ , — говорит юрист. — Но в целом тенденция позитивная, со временем эти ошибки перейдут из систематического характера в характер случайный: сохранится лишь фактор субъективной ошибки . Могу предположить, что такие ошибки начнут сходить на нет с 2022 года.

Атака клонов4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Лучше предупредить

В Федеральной службе судебных приставов «Известиям» сообщили, что в случае установления факта ошибочной идентификации физического лица как должника по исполнительному производству, во избежание применения мер принудительного исполнения, гражданам нужно обратиться по номеру телефона горячей линии соответствующего территориального органа службы и представить документы, которые позволят однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН .

— После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все ранее наложенные на гражданина ограничения, — заявили в ФССП.

Если денежные средства были списаны со счетов в банках или удержаны из зарплаты человека, ошибочно признанного должником, то судебный пристав-исполнитель «примет меры к возврату денежных средств», заверили в ФССП.

Руководитель практики судебной защиты Московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба отмечает, что уведомлять о факте произошедшей технической ошибки либо ошибочной идентификации необходимо отдел службы судебных приставов, который является инициатором взыскания.

— Паниковать при этом не нужно, необходимо уведомить инициатора взыскания, должностное лицо, что вы являетесь другим физическим лицом, и приложить документы с иными идентифицирующими признаками, позволяющими вас отождествить, — сказал он «Известиям». — После этого вас внесут в реестр двойников и впоследствии при идентификации будут применять другие признаки, например, указывая место регистрации.

Не нужно обращаться в суд, который вынес решение о взыскании долга, заметил Нетреба . Он рассказывает, что видел, как в одном из московских судов пожилой человек из Дагестана просил в канцелярии выдать копию решения, на основании которого с его жены ошибочно взыскивают денежные средства, хотя она никаких кредитов в Москве не брала.

Атака клонов5 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Вы фактически не являетесь стороной по делу, а в настоящем случае мужчина был еще и без доверенности от своей жены, поэтому его всё равно направили разбираться с исполнительным производством в службу судебных приставов по месту взыскания, — пояснил Нетреба.

Проблемы с идентификацией есть не только у Федеральной службы судебных приставов.

— Несовершенство системы персонифицированного учета и несоответствие данных граждан, которые хранятся в Пенсионном фонде России, также приводят к частым нарушениям пенсионных прав , — говорит юрист «Легес Бюро» Дмитрий Уваров. — Система индивидуального учета необходима для обеспечения достоверности о стаже и заработке человека, которые определяют будущий размер пенсии. Эти сведения хранятся на лицевом счете, которому присваивается номер СНИЛС. Однако проверка, проведенная Счетной палатой, показала, что эта система работает гладко далеко не всегда. Например, нередко Пенсионный фонд открывает на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые впоследствии не объединяются.

Чтобы исключить совпадения и обезопасить себя от неприятных последствий, Уваров рекомендует регулярно просматривать информацию о своих данных на официальных сайтах в базе Федеральной службы судебных приставов, Пенсионного фонда России.

— Пока у двойника нет долгов, вы совершенно безвредны друг для друга, — говорит он. — Как только долги появятся, они отобразятся на портале госуслуг. Поэтому достаточно хотя бы иногда туда заглядывать. Если двойник всё же есть и он попал в базу приставов, стоит сразу обратиться в банки, в которых у вас открыты счета: деньги могут списать за чужие долги. Обратиться к приставам стоит даже до того, как на имущество наложили арест или ограничение. ФССП хранит данные о двойниках в своем внутреннем сервисе, а в федеральной общедоступной базе поставят отметку о том, что данные требуют более тщательной проверки из-за возможного двойника.

По его словам, информацию следует уточнять не только по телефону, но и в письменном виде, направляя запросы в эти организации.

Атака клонов2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вне зоны доступа

Однако здесь есть серьезная проблема: до судебных приставов не так-то просто достучаться.

— Ситуации с долгами, которые приписывали моему мужу, решались, откровенно говоря, небыстро, — говорит Мария Спиридонова. — Быстро сняли арест — но тогда я применила все свои возможности. А вот в части изменения данных о наличии долгов — супруг занимался этим неделями.

Она отмечает: весь механизм коммуникации со службой судебных приставов очень плохо налажен. У них есть лишь определенные дни приема, нет налаженной обратной связи и очень большая текучка кадров — жалобы могут не принести результата просто из-за того, что сотрудник уже покинул службу.

Ленинградский омбудсмен Сергей Шабанов также подчеркивает: ФССП «чрезвычайно недоступна» .

— Если вы начнете им звонить, то, скорее всего, вы ни до кого не дозвонитесь, — сказал он «Известиям». — Даже мы сами не можем дозвониться, когда решаем чьи-либо проблемы . Одна из лазеек — с учетом многолетней работы у нас появились мобильные телефоны некоторых сотрудников.

При этом, замечает Шабанов, сами приставы знают, что должны добиваться точности в исполнительных листах — еще в 2017 году было выпущено письмо директора ФССП, где он «прямо указывал, как работать с должниками, в том числе составляя реестры двойников, чтобы исключить их ошибочную идентификацию». Однако двойников по-прежнему много. Приставы, по словам Шабанова, извиняются, могут объяснить ошибку тем, что сменился сотрудник, но через несколько месяцев на того же человека снова накладывается арест.