Напугали, телевизор забрали: труженицу тыла лишили имущества за долги внучки

В Ростовской области судебные приставы забрали у труженицы тыла и вдовы ветерана Великой Отечественной войны два телевизора. Оказалось, что таким образом 92-летняя Анна Запорожцева должна была расплатиться за долг внучки, которая, к слову, давно не живет с матерью и бабушкой. Как не отвечать за долги родственников, в каких случаях можно пострадать «за того брата» и что точно не могут забрать судебные приставы, разбирались «Известия».

Забрали… и вернули с «бонусом»!

Приставы нагрянули в квартиру, когда дома была только 92-летняя Анна Петровна Запорожцева. На крики сбежались соседи.

« Агрессивное поведение приставов вызвало шок у Анны Петровны. Она недееспособна, забывает, какой день, год, не может самостоятельно поставить подпись, страдает болезнью Альцгеймера. Мама практически всё время лежит при включенном телевизоре. Это ее успокаивает , а к чужим задолженностям она не имеет никакого отношения», — пояснила ростовскому изданию 1Rnd.ru дочь Анны Петровны, которая во время инцидента была в магазине. По ее словам, приставы даже опись не составили и унесли телевизоры вместе с документами.

Как выяснилось, внучка должна была выплатить долг в 131 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба и 25 тыс. рублей судебных издержек — несколько лет она воевала с соседом из-за забора, дошла до суда, но проиграла . Приставы оправдывались: на контакт должница не шла, поэтому пришлось прийти по месту ее прописки. Квартира, к слову, принадлежит дочери ветерана, как и телевизоры, а внучка давно живет отдельно.

приставы Анна Петровна Запорожцева Фото: 1rnd.ru

Интересно, что позже приставы снова пришли. Нет, не забрать последнее — извиниться, вернуть телевизоры и вручить торт.

« Идентифицировать принадлежность имущества не представилось возможным, поскольку должника не было », — заметили приставы, подключая технику, и призвали жителей не перекладывать свои долги на родственников .

Прокуратура Ростовской области уже организовала проверку правомерности действий службы судебных приставов.

Битва за компьютер

По словам адвоката коллегии адвокатов Москвы «Форум Права» Максима Блинова, имущество вернули, потому что история получила общественный резонанс, но нарушения далеко не редкость.

« Чтобы не стать жертвой долгов своих родственников, фактически нужно доказать, что это не ваше имущество или, наоборот, ваше. Но что такое «личные вещи»? Если вы прописаны втроем в квартире, у вас три комнаты, то любой суд вам скажет, что ваши личные вещи должны быть отделены от вещей других. К сожалению, это законом четко не отрегулировано. Как отличить вашу вещь от вещи вашего сына? Гитару, например. Это всё выясняется на месте », — говорит «Известиям» адвокат.

В первую очередь приставы проверят счета. Забирать имущество из квартиры — последнее дело. Практически безысходность, попытка хоть что-то взыскать. Уголовное наказание за невозврат долга в законодательстве предусмотрено (ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», когда дело касается сумм свыше 2 млн 250 тыс. рублей, и ч. 2. ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»), но до него редко доходит — еще доказать надо.

приставы Судебные приставы с конфискованными телевизорами и тортом Фото: 1rnd.ru

«Прошел суд, исполнительное производство на вас возбудили, но у вас нечего брать. Всё, — говорит адвокат. — В немецком законодательстве прописано четко: если вы должны деньги и не выходите на связь, не отвечаете на претензии, то суд считается самой последней инстанцией. И если вы не ответили либо пытаетесь скрыться, то вас могут арестовать в обычном гражданском суде и возбудить уголовное дело с наказанием до трех лет за то, что вы просто ничего не делали ».

Обезопасить себя от расплаты за «грехи» родственников непросто, но реально, говорит эксперт: нужно предъявить чеки, паспорта, гарантийные талоны на ценные покупки и другие документы, подтверждающие право собственности. Правда, совет скорее на будущее.

«Чек, конечно, хорошо, но я не знаю ни одного человека, который хранит чек от каждой своей покупки , — говорит собеседник «Известий». — Почему сейчас отмечается тенденция на покупки картой? Чтобы просто открыть приложение любого банка и показать историю платежей. «Вот, ребята, я покупал, и это всё мое». Но в нашем государстве (как и всегда это было) — без бумажки ты никто. Приставы сейчас работают таким образом: «Да, без проблем. Но сегодня мы у вас это всё изымем, а завтра будем разбираться».

Выручит смекалка?

Интернет, как большая книга мудрости, — советов хватает. Допустим, должник прописан у родственников, но фактически живет в другом месте. Чтобы приставы не забрали у родственников ценное имущество (предположим, чеков нет), советуют попробовать такой вариант: оформить на соседей или друзей «договор хранения» на то, что может заинтересовать приставов (телевизоры, компьютер и т.д.). То есть «это всё не наше, соседское, мы только храним».

« Юридически не подкопаешься , — оценивает «лайфхак» Максим Блинов. — Но приставы могут сначала изъять имущество, а потом вам придется доказывать, что это не ваше. Могут и так сказать: «В вашей квартире висит телевизор. Он что, на хранении? Вы сидите и смотрите его. Это разве хранение? Это пользование». Договор — это хорошо, но докажите, что платили за эту вещь не вы ».

Что точно приставы не имеют право изъять ? В «стоп-листе» значатся: еда, одежда, обувь; средства личной гигиены; бытовая техника, которая нужна для удовлетворения основных человеческих потребностей (газовая плита, холодильник); медали, призы и государственные награды; имущество, необходимое для заработка (если стоимость не превышает 100 МРОТ); если должник является инвалидом, то у него не могут арестовать костыли или инвалидное кресло.

« Шубу забрать смогут , — поясняет Максим Блинов. — Потому что рядом с шубой у вас будет висеть куртка, то есть без шубы вы проживете ».

Заберут мебель, ковры, технику, драгоценности, предметы роскоши, транспорт (если это не средство заработка) . Изымут само жилое помещение, если оно было взято в ипотеку и не является единственным жильем. Бывало, что арестовывали и могильную плиту с открытой датой смерти.

приставы Фото: Depositphotos

Животных, кстати, арестовывать нельзя, если они, как гласит ст. 446 ГПК РФ, используются «для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания» . Хотя история помнит случаи. Так в 2016 году в Перми у должника забрали кота Арчибальда. Дело было так: поначалу пристав хотел конфисковать добро, имевшееся в квартире, но выяснилось, что оно принадлежит родственникам. В разгар спецоперации под руку подвернулся Арчибальд. «Чей кот? У кого на него есть документы?» А бумаг и нет. Вот и забрал «ничейную» животинку.

« Это попытка сработать на моральных качествах должника , — говорит адвокат. — Мы вашего любимого Барсика заберем, и у вас пять дней, чтобы вернуть денежные средства ».

В истории с Арчибальдом как раз сработало. Хозяин пришел на следующий день забрать любимого питомца и частично погасить долг.

Не за себя, но за того брата

По закону родственники не отвечают за долги родных, но есть исключения. Во-первых, долги детей — это долги родителей (пока ребенок не достиг 14-летнего возраста, мать и отец полностью отвечают за его долги) . А они действительно могут быть: налог на имущество, квартплата, имущественный вред...

Во-вторых, отдавать долг за родственника придется, если вы вступаете в наследство. При разводе обязанности по кредиту могут разделить между супругами, если в суде выяснится, что деньги были полностью потрачены на семью. Кроме того, расплачиваться за другого нужно в случае, если вы — поручитель или созаемщик по договору .

приставы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

« Обязательно должно быть решение суда о том, что, например, с Иванова Ивана Ивановича солидарно с поручителем взыскать 100 тыс. рублей. Процентного соотношения по долгу нет — у кого есть деньги, тот и заплатит », — поясняет Максим Блинов.

Кстати, недавно Верховный суд постановил, что взыскать долги компании, в том числе по налогам, можно с детей директора, которые получили от него дорогостоящие подарки. Так, контролеры решили, что одна из компаний проводит фиктивные сделки и доначислили налоги на сумму 310 млн рублей. Компания обанкротилась, но налоговики потребовали взыскать долги с жены и детей. Во-первых, супруга являлась директором одной компании-субподрядчика, которая не выполнила работу, и бухгалтером в другой. Во-вторых, сыновья директора (18 и 15 лет) уже после банкротства получили очень щедрые подарки от родителей — восемь объектов недвижимости и два автомобиля.