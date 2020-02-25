Торгу место: за год должники расстались с имуществом на 15 млрд рублей

За прошлый год с торгов ушло имущество должников на 15 млрд рублей, что на 3 млрд больше по сравнению с 2018-м. Это максимум за последние пять лет, следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которой ознакомились «Известия». В группе риска может оказаться любой, кто живет не по средствам или внезапно попал в тяжелую финансовую ситуацию. Повезло только тем, у кого нет ничего для продажи. Такие граждане могут через суд признать себя банкротами, и долги будут прощены. В Госдуме не исключили, что в России может появиться европейская система отработки долга, например, за услуги ЖКХ.

Долговые торги

В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей. Это максимальная сумма от реализации объектов собственности неплательщиков за последние пять лет. По сравнению с 2018 годом превышение составило более 3 млрд рублей. Для сравнения, в 2015-м от продажи было получено 11 млрд рублей, в 2016-м — 11,9 млрд рублей, а в 2017-м — 9,7 млрд рублей.

— Денежные средства, полученные от принудительной реализации имущества, направляются на погашение долга перед взыскателем. Если сумма превышает размер задолженности по исполнительному производству, разница подлежит возврату должнику, — рассказали «Известиям» в ФССП.

Чаще всего аресту подлежат транспорт (легковые и грузовые автомобили, а также спецтехника), недвижимость (квартиры, жилые дома, земельные участки, объекты незавершенного строительства, нежилые здания и помещения) и электронная бытовая техника. Но среди имущества должников могут оказаться и мебель, и различное оборудование, и даже мобильные телефоны.

Торгу место Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В ФССП уточнили, что собственность реализуется через торги на сайте Росимущества, информация также дублируется на ресурсе приставов. Срок принудительной реализации, как правило, не превышает двух месяцев.

Однако продать имущество можно и за один–два дня, если процедура проходит без торгов. В Росимуществе «Известиям» рассказали, что по закону об исполнительном производстве должнику предоставляется право самостоятельно распродать свою собственность, если ее стоимость не превышает 30 тыс. рублей. Кроме того, взыскатель может забрать себе имущество должника на эту сумму и без принудительной реализации.

— Предметы домашнего обихода, мебель, бытовая и аудио-, видеотехника, мобильные телефоны могут поступить на принудительную реализацию только в случае отказа должника или взыскателя от своих прав, — пояснили в Росимуществе. — Собственность стоимостью свыше 500 тыс. рублей может реализовываться и более двух месяцев. В случае если первые торги не состоялись, цена может быть снижена на 15% при проведении повторных.

Последняя мера

Главные причины того, что приставам приходится арестовывать имущество должников, — рост кредитной активности в отсутствии финансового планирования или вынужденная необходимость поддержать прежний уровень жизни. Кроме того, такое положение дел может быть вызвано и, например, неправомерными действиями заемщика, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Любой может попасть в сложную финансовую ситуацию, утратив работу или лишившись здоровья. Однако, как правило, это гражданин, ранее имевший постоянный доход, но по каким-то причинам его утративший. Либо тот, кто не имеет постоянного дохода, привык жить не по средствам и не умеет планировать расходы. Кроме того, для такого человека свойственно перекредитование или так называемое рефинансирование, что приводит к наращиванию долга, — сказала «Известиям» член Ассоциации юристов России, партнер «Легес Бюро» Ольга Евстропова.

Торгу место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К распродаже имущества приставы прибегают как к самой крайней мере, когда выясняется, что у должника нет никаких средств — ни наличных, ни безналичных на банковских счетах, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Анатолий Выборный.

— Не стоит расценивать арест имущества как наказание. Это всего лишь способ и единственная мера для разрешения конфликта с имеющейся задолженностью. Если у должника нет ни денег, ни имущества, то тогда запускается процесс банкротства физического лица. В случае признания гражданина банкротом долг списывается и в деле ставится точка, — пояснил парламентарий.

По закону нельзя арестовывать единственное жилье должника, а в случае с частным домом — и земельный участок под ним. Также нельзя забирать предметы личного обихода, такие как одежда и обувь, уточнил депутат.

Анатолий Выборный не исключил, что Россия в будущем может перенять европейский опыт по возвращению долгов, например, по услугам ЖКХ. В некоторых странах, если человек не может расплатиться по счетам, он заключает соглашение с органами местной власти о том, что отработает определенное количество часов в качестве уплаты долга.