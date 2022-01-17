Издержки рейса: в 2021 году выезд за границу ограничили 11 млн россиян

За 11 месяцев 2021 года Федеральная служба судебных приставов вынесла 11 млн постановлений об ограничении права выезда за пределы России. Невыездных должников стало на 3 млн, или на 37,5%, больше, чем годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Около миллиона постановлений служба вынесла за невыплату алиментов. Также наиболее частыми причинами ограничения на выезд за границу становятся задолженности перед банками. Cейчас каждый десятый кредит считается просроченным, рассказали эксперты, при этом платежная дисциплина заемщиков в целом повышается. По мнению специалистов, эта мера особенно хорошо работает против принципиальных «отказников».

Мимо отпуска

За 11 месяцев 2021 года (это последняя доступная информация) выезд за границу был временно ограничен для 11 млн российских граждан, у которых есть долги . Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Там уточнили, что за год число невыездных должников выросло более чем на 3 млн : за 11 месяцев 2020-го выезд за границу ограничили для более чем 8 млн человек, за тот же период 2019-го — для свыше 7 млн должников.

Всего за 11 месяцев 2021 года ФССП возбудила более 64 млн исполнительных производств. За этот период судебные приставы взыскали более 800 млрд рублей. Из них более 125 млрд — благодаря применению мер по ограничению права выезда за пределы России, добавили в ведомстве.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Ограничение на выезд за рубеж может быть применено в случае, если сумма долга гражданина превышает 30 тыс. рублей. Исключение — невыплата алиментов . Тогда мера грозит тем, кто задолжал более 10 тыс. рублей . Около миллиона (более 966 тыс.) постановлений об ограничении права выезда за границу в 2021 году было вынесено именно за неуплаченные алименты, отметили в ФССП.

Количество невыездных растет равно пропорционально числу должников , считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.



— К сожалению, события последний двух лет достаточно сильно отразились на финансовом положении россиян, что привело к росту должников во всех сферах. Так, например, сейчас каждый десятый банковский кредит находится в просрочке , — отметил он.

По итогам первого полугодия 2021-го совокупная задолженность россиян по кредитам выросла на 13,6% с начала года и достигла 22,64 трлн рублей , рассказала «Известиям» руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.



— Средняя кредитная задолженность российского домохозяйства в этот период составила 414,9 тыс. рублей, в том числе просроченная — 17,4 тыс . При этом доля просроченной задолженности снизилась с 4,5 до 4,2%. Наши наблюдения показывают, что тенденция на снижение просрочки по кредитным долгам связана с повышением платежной дисциплины заемщиков. И хотя «плохих» долгов стало меньше, средний размер долга вырос с 15,7 тыс. рублей до 17,4 тыс. с конца 2020 года, — отметила она.

Условно долги населения можно разделить на несколько категорий, добавила эксперт. Это долги по кредитам и займам, налоговые задолженности, неоплаченные штрафы, а также разного рода компенсации.

Воспитание коронавирусом

Улучшение платежной дисциплины связано прежде всего с психологическим фактором, считает Евгения Лазарева. После сложностей первого локдауна большинство заемщиков понимает, к каким последствиям может привести просрочка и дефолт, что инструмент платежных каникул не так доступен, как хотелось бы . Многие осознали: прощения долгов не произойдет и процедура банкротства не так проста и комфортна. Поэтому заемщики пересматривают финансовую стратегию семьи, подчеркнула она.

— Никто не может огульно называть всех невыездных должников злостными нарушителями и неплательщиками. Случаются ситуации, и в нашей практике их немало, когда граждане не подозревают, что на их имя некие злоумышленники оформили кредиты или займы. Поэтому при подготовке к выезду за рубеж нужно проверить свою кредитную историю и на сайте ФССП убедиться в отсутствии незакрытых исполнительных производств . А если возникают долги, которые гражданин считает несправедливыми, то решать вопрос об их аннулировании нужно в правовом поле и уж совершенно точно до планирования зарубежных поездок, — посоветовала Евгения Лазарева.

Рост количества постановлений в прошлом году может быть связан с тем, что приставы стали чаще применять такую меру к должникам , считает кандидат экономических наук, экономист Михаил Беляев. Этот инструмент стимулирования неплательщиков оказался действенным, заметил он.

— Когда вводится какая-то правовая норма, ей нужно некоторое время на раскачку, чтобы она укоренилась в юридической практике. С одной стороны, возрастает число оснований для применения этого ограничения, а с другой, ФССП просто начала чаще применять эту меру на практике, — отметил он.

С 20 июня 2022 года в силу вступят изменения в закон «Об исполнительном производстве». Тогда должники, в отношении которых применили эту меру, смогут быстрее погасить задолженность перед выездом за границу. Вероятно, у них даже появится возможность сделать это в аэропорту перед вылетом . Тем не менее процесс может занять и несколько дней, поэтому откладывать на потом выплату долга всё же не стоит.

— Чтобы пограничный контроль получил доступ к данным о вынесении постановления ФССП, требуется время . Также оно требуется на погашение задолженности и отмену постановления. Новая норма ускорит процесс погашения задолженности, но навряд ли скажется на количестве выносимых ФССП решений. Поскольку изменения направлены на упрощение уплаты долга, а постановление ФССП — на стимулирование к этому, — отметил экономист.

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель считает, что временный запрет на выезд за границу по-прежнему остается крайней мерой, которая будет работать только по отношению к принципиальным неплательщикам, ведь остальным не до заграничных поездок.

— Порядка 70% должников не вносят платежи из-за финансовых трудностей. Поэтому говорить об эффективности такой меры, как ограничение на выезд, можно в большей степени по отношению к неплательщикам-«отказникам», — сказал специалист.

Но и они рано или поздно окажутся в ситуации, когда выехать за границу будет необходимо, и тогда быстро погасят долг, убежден эксперт.