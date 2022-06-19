Ректор МГУ Садовничий призвал сохранить все варианты обучения в вузах

Новая система высшего образования в России, которая сменит Болонскую, должна содержать все варианты обучения, но приоритет следует отдать специалитету и интегрированной магистратуре. Об этом 18 июня заявил ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его мнению, бакалавриат сохранят по отдельным направлениям обучения. Как отметил Садовничий, соотношение должно быть «симметрично повернуто», тогда как в настоящее время бакалавриату отдали преимущество, а специалитету нет.

«Я бы считал, что специалитету и интегрированной магистратуре следует отдать преимущество, а бакалавриату и отдельным программам магистратуры — определенный процент», — цитирует его ТАСС.

Также Садовничий поддержал плановое изменение образовательной системы в вузах без радикальной ломки. Он предложил усовершенствовать аспирантуру, увеличить контрольные цифры приема, сделать ее доступнее для магистров и специалистов.

15 июня замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко отметил, что Россия на данный момент не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. В частности, он рассказал, что многие работодатели не готовы принимать сотрудников с четырехлетним образованием.

2 июня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Одной из причин он назвал то, что многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям.

24 мая Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы, назвав ее прожитым этапом. В Министерстве просвещения отметили, что возвращение к специалитету поможет усилить качество подготовки педагогов.