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Ректор МГУ Садовничий призвал сохранить все варианты обучения в вузах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новая система высшего образования в России, которая сменит Болонскую, должна содержать все варианты обучения, но приоритет следует отдать специалитету и интегрированной магистратуре. Об этом 18 июня заявил ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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По его мнению, бакалавриат сохранят по отдельным направлениям обучения. Как отметил Садовничий, соотношение должно быть «симметрично повернуто», тогда как в настоящее время бакалавриату отдали преимущество, а специалитету нет.

«Я бы считал, что специалитету и интегрированной магистратуре следует отдать преимущество, а бакалавриату и отдельным программам магистратуры — определенный процент», — цитирует его ТАСС.

Также Садовничий поддержал плановое изменение образовательной системы в вузах без радикальной ломки. Он предложил усовершенствовать аспирантуру, увеличить контрольные цифры приема, сделать ее доступнее для магистров и специалистов.

15 июня замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко отметил, что Россия на данный момент не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. В частности, он рассказал, что многие работодатели не готовы принимать сотрудников с четырехлетним образованием.

2 июня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Одной из причин он назвал то, что многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям.

24 мая Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы, назвав ее прожитым этапом. В Министерстве просвещения отметили, что возвращение к специалитету поможет усилить качество подготовки педагогов.

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