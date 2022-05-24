Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине допустили возможность обмена сержанта Шишимарина
Культура
Добронравов опроверг информацию Variety о съемках у Полански
Мир
Канада направит Киеву более 20 тыс. снарядов для гаубиц M777
Интернет
YouTube останется работать в России
Мир
Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к Ту-95МС
Мир
Минторг США исключил скорое снятие экспортных ограничений с России
Мир
Пушилин назвал число освобожденных населенных пунктов на севере ДНР
Мир
В Киеве заявили о создании группы по гарантиям безопасности для Украины
Мир
В США цены на бензин вновь обновили рекорд
Общество
Минобрнауки заявило о разработке в РФ своей системы образования
Мир
Венгрия ввела режим ЧП из-за кризисов на фоне ситуации на Украине

В Минпросвещения рассказали об отказе от Болонской системы образования

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ от Болонской системы и переход на специалитет способны усилить качество подготовки педагогов в России. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Дефицит знаний: какая система образования нужна россиянам
Что мог бы дать нашей стране выход из Болонского процесса

«С переходом на Болонскую систему по модели «бакалавриат — магистратура» исчезли специальности и исчезло указание на конкретную квалификацию, что создало определенные трудности на рынке труда, так как квалификация «бакалавр/магистр педагогического образования» никак не соотносилась с конкретной профессией «учитель предмета». Изменилась и общая идеология подготовки в сторону усиления общей и сокращения профильной, особенно предметной части», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что педагогическая высшая школа на протяжении долгого времени опиралась на специалитет как на классический формат.

Реклама

Ранее в этот день министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования. По его словам, ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года. Однако российская система образования также включает подготовку кадров по уровню специалитета с освоением образовательных программ пять-шесть лет.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022