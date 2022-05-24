В Минпросвещения рассказали об отказе от Болонской системы образования

Отказ от Болонской системы и переход на специалитет способны усилить качество подготовки педагогов в России. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«С переходом на Болонскую систему по модели «бакалавриат — магистратура» исчезли специальности и исчезло указание на конкретную квалификацию, что создало определенные трудности на рынке труда, так как квалификация «бакалавр/магистр педагогического образования» никак не соотносилась с конкретной профессией «учитель предмета». Изменилась и общая идеология подготовки в сторону усиления общей и сокращения профильной, особенно предметной части», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что педагогическая высшая школа на протяжении долгого времени опиралась на специалитет как на классический формат.

Реклама

Ранее в этот день министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает собственную систему образования. По его словам, ведомство откажется от Болонской системы. Он отметил, система образования России станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года. Однако российская система образования также включает подготовку кадров по уровню специалитета с освоением образовательных программ пять-шесть лет.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.