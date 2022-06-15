Реклама
Прямой эфир

В Минобрнауки оценили перспективы полного отказа от бакалавриата и магистратуры

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия на данный момент не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Об этом 15 июня заявил заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко.

От заката до просвета: в России отказываются от Болонской системы
Уходящая образовательная модель создала трудности на рынке труда

«Необходимо понимать, что полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин. Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», — отметил Кучеренко на круглом столе «Болонская система: вход и выход», организованном Государственной думой.

Замглавы Минобрануки также отметил, что на сегодняшний день многие работодатели не готовы принимать сотрудников с четырехлетним образованием. Кроме того, сохранение бакалавриата и магистратуры необходимо для привлечения иностранных студентов.

Кучеренко добавил, что модернизация российской образовательной системы не должна автоматически приводить ее к мировой изоляции.

«Модернизация национальной системы образования не означает ее изоляции. Например, такие страны, как Китай и Индия, никогда не были участниками Болонского процесса», — напомнил Кучеренко.

Ранее, 2 июня, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

24 мая Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы, назвав ее прожитым этапом. В Министерстве просвещения отметили, что возвращение к специалитету поможет усилить качество подготовки педагогов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022