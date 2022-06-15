В Минобрнауки оценили перспективы полного отказа от бакалавриата и магистратуры

Россия на данный момент не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Об этом 15 июня заявил заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко.

«Необходимо понимать, что полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин. Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», — отметил Кучеренко на круглом столе «Болонская система: вход и выход», организованном Государственной думой.

Замглавы Минобрануки также отметил, что на сегодняшний день многие работодатели не готовы принимать сотрудников с четырехлетним образованием. Кроме того, сохранение бакалавриата и магистратуры необходимо для привлечения иностранных студентов.

Кучеренко добавил, что модернизация российской образовательной системы не должна автоматически приводить ее к мировой изоляции.

«Модернизация национальной системы образования не означает ее изоляции. Например, такие страны, как Китай и Индия, никогда не были участниками Болонского процесса», — напомнил Кучеренко.

Ранее, 2 июня, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

24 мая Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы, назвав ее прожитым этапом. В Министерстве просвещения отметили, что возвращение к специалитету поможет усилить качество подготовки педагогов.