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Ветеран армии США опубликовал «отрезвляющий» рассказ наемника о боях в ЛНР

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk
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Автор журналистских расследований и ветеран армии США Сет Харп в субботу, 18 июня, опубликовал в своем Twitter-аккаунте материал, в котором американский наемник, принимающий участие в боевых действия на стороне Украины, рассказал о боях в Северодонецке в Луганской Народной Республике.

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По словам Харпа, это «невероятно отрезвляющий» текст. Неизвестный собеседник упоминает в нем конфликты и инциденты в рядах украинских боевиков. Так, практически регулярными стали случаи «дружественного огня» между националистами и иностранными наемниками.

Американец рассказал, как однажды он с коллегами два часа вел стрелковый бой, а позже выяснилось, что поединок проходил с украинским спецназом. Приводит он также случай с британским снайпером из состава SAS, когда тот при выполнение боевого задания случайно сбил украинский бронетранспортер.

Как отмечает американский наемник, некоторые украинские солдаты никогда не пользовались автоматическим гранатометом.

Ранее в этот день сдавшийся в плен американский наемник Энди Хюйн рассказал «Известиям» о некомпетентности украинских военных. По его словам, как только попал на Украину, во Львове его определили в международный легион, с которым наемник поехал в Ровно, где испытывал недостаток во всем, что должно предоставляться. После этого он поехал в Житомир, но и там столкнулся с некомпетентностью в распределении продовольствия, коррупцией и прочим.

Хюйн также рассказал, что приехал на Украину после просмотра западных новостей, в которых русские выставляются военными преступниками. В самом Донбассе он понял, что западные СМИ распространяли таким образом ложную информацию.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. Сообщение о взятии в плен Хьюна появилось 15 июня в газете The Telegraph. Как отметило издание, он и Александр Дрюке были взяты в плен под Харьковом.

По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. К ответственности привлечены боевики из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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