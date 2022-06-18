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Пленный наемник из США рассказал о некомпетентности украинских военных

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Сдавшийся в плен американский наемник Энди Хюйн, воевавший на стороне украинских боевиков, 18 июня рассказал «Известиям» о некомпетентности украинских военных.

Хюйн пояснил, что как только попал на Украину, во Львове его определили в международный легион, с которым наемник поехал в Ровно.

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«Там мы находились примерно две недели и тренировались. Из этого лагеря я как раз ушел из-за недостатка всего, что должно предоставлять наше начальство, и еще трое парней ушли. Мы поехали в Житомир и надеялись на что-то другое, но столкнулись с теми же проблемами — некомпетентность в распределении продовольствия, коррупция и так далее», — рассказал наемник.

Он пояснил, что затем легион отправился в Харьков, где встретился с иностранным отрядом, состоящим из французских наемников и пары американцев. У наемников были в основном фальшивые имена, подчеркнул Хюйн.

«Когда мы приехали, мы попали в разведывательный отряд, я ожидал, что дела с оснащением будут куда лучше. Мы должны были запустить дрон, снять местность и уйти, но 8 июня планы поменялись, и мы случайно вступили в бой», — заключил он.

Ранее в этот день Хюйн рассказал, что приехал на Украину после просмотра западных новостей, в которых русские выставляются военными преступниками. В самом Донбассе он понял, что западные СМИ распространяли таким образом ложную информацию.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. Сообщение о взятии в плен Хьюна появилось 15 июня в газете The Telegraph. Как отметило издание, двое наемников были взяты в плен под Харьковом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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