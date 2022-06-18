Пленные американские наемники рассказали о бегстве украинских боевиков с поля боя

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побеседовал с плененными в Донбассе американскими наемниками и выяснил, как они попали в регион, а также каков сейчас настрой в рядах украинских боевиков.

Энди Тай Нгок Хюинь, как он сам утверждает, приехал на Украину после просмотра западных новостей, в которых русские выставляются военными преступниками. В самом Донбассе он понял, что западные СМИ распространяли таким образом ложную информацию.

«СМИ говорят, что русские плохие, хотя я лично убедился, что это не так, что они на самом деле вполне человечные ребята», — поделился наемник.

При этом американские новости умалчивали о том, что украинские радикалы испытывают серьезные проблемы с организацией, коррупцией, компетентностью и снабжением.

«У нас в новостях до чертиков пропаганды — практически всё, что там показывают, по факту сплошное преувеличение. Нам говорили, что русские без разбора убивают людей. Уже приехав сюда, я понял, что всё не так, что в западных СМИ нам не говорили, что из себя представляет украинская армия, насколько они некомпетентны, насколько коррумпировано их руководство», — констатировал Хюинь.

Проблемы с материальным обеспечением украинских боевиков преследовали наемника всё время — от прибытия на Украину через Польшу до момента пленения. Аналогичная ситуация сложилась том числе в тренировочных лагерях в Ровно, Житомире, Одессе, Николаеве. В конце-концов в Харькове они присоединились к отряду, состоящему из наемников из других стран — в основном французов. Им боевики поставили задачу наблюдать за линией соприкосновения, но вскоре наемники обнаружили, что радикалы сбежали с поля боя, оставив их без поддержки.

«Нас и еще вещи свои какие-то [бросили], если не ошибаюсь. Естественно, мы злились, потому что мы, вообще, должны были только разведкой заниматься, но по итогу всё поменялось практически сразу, как мы приехали. Нам пришлось воевать, конечно я злился на украинцев. Их армия нас бросила», — поделился американец.

Его «собрат по оружию», Александр Дрюке, также растерян, несмотря на больший опыт боевых действий. Для сравнения — Тай прослужил в морской пехоте два года, Дрюке же — ветеран с 20-летним стажем, прошедший войну в Ираке. С высоты своего опыта он сравнил подход к конфликту у американских и украинских бойцов, и сопоставление вышло не в пользу последних.

«Когда я откликнулся на призыв поехать на Украину, я думал, что у них есть четкая организация, продуманный план, но, когда я попал туда, у них ничего этого не было. В Ираке я был с американской армией, у нас было всё, что нужно: оружие, амуниция и так далее. Мы были отлично подготовлены, у нас были отличные инструкторы. Мы были эффективной боевой силой. На Украине все не так. Большие проблемы с амуницией, повсюду бардак», — заключил Дрюке.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. Сообщение о взятии в плен Хюиня и Дрюке появилось 15 июня от газеты The Telegraph. Как отметило издание, двое наемников были взяты в плен под Харьковом. Кроме того, 16 июня помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил о том, что в Северодонецке находятся наемники из Великобритании, Польши и Америки.

Наемников, помогающих боевикам, привлекают к уголовной ответственности власти Донецкой и Луганской народных республик. Так, 9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников — Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима — к смертной казни. Отмечалось, что иностранцы смогут в течение месяца подать апелляцию на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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