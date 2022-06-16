В ЛНР сообщили о наемниках из США и Великобритании в Северодонецке

В Северодонецке находятся наемники из США, Великобритании и Польши. Об этом 16 июня сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«На территории Северодонецка еще находится большое количество наемников. Это наемники из Америки, Великобритании, Польши», — сказал Киселев в эфире Первого канала.

Он отметил большое количество наемников из Польши, а также заявил, что американцев, воюющих на стороне Украины, в городе около 30–40 человек.

16 июня силы ЛНР подошли к заводу «Азот» в Северодонецке. По словам главы республики Леонида Пасечника, выбить оттуда боевиков пока не получается. На территории предприятия удерживаются мирные жители, но точное их число неизвестно, добавил он.

Киселев заявил, что войска ЛНР будут постепенно зачищать «Азот» от украинских боевиков, перерезая им пути отхода через Лисичанск.

«Мы не торопимся зачищать эту территорию, все ошибки, которые были на «Азовстали», будут учтены, и мы не спеша будем продвигаться. Они никуда не денутся. Мы дальше будем перерезать это горлышко, чтобы у них вообще никакой возможности не было и до Лисичанска они не дошли», — сказал помощник главы МВД.

Ранее 14 июня Киселев оценивал количество боевиков на «Азоте» в размере 2,5 тыс. человек. До четверти из них может составлять иностранный контингент, заявили в МВД ЛНР.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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