Националисты оборудовали опорные пункты в школах Одессы, Торецка и Никополя

Украинские боевики размещают свои опорные пункты, тяжелое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка и Никополя. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Одессе украинские боевики в школе №113 на улице Черноморского Казачества оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение и технику», — отметил представитель Минобороны РФ.

Помимо этого, уточнил он, в Никополе Днепропетровской области совсем рядом с учебным заведением расположились военная техника и артиллерийские установки, а на улице Шевченко дислоцированы подразделения Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

Также в Торецке Донецкой Народной Республики (ДНР) националисты оборудовали казармы и огневые позиции на территориях электростанции, школы-интерната на улице Глинки, станции юных техников на проспекте Шахтеров, школы №2 на улице Гоголя и школы №5 на улице Освободителей Донбасса. Кроме того, они используют многоэтажный жилой дом на улице Терешковой в качестве опорного пункта и склада вооружения.

При этом, по словам Мизинцева, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки эвакуироваться жестко пресекаются.

Ранее, 16 июня, Мизинцев также сообщал, что Украина инсценировала удар по медицинскому учреждению в Одессе 11 июня для последующего обвинения в нем российских военных. Он также предупредил, что киевские власти планируют распространить фейковые новости с этой инсценировкой через социальные сети и западные СМИ.

31 мая Минобороны РФ сообщало, что украинские войска используют здания медучреждений в военных целях, они оборудовали опорные пункты в больницах Харькова, Одессы и Краматорска. В российском оборонном ведомстве отметили, что эти и другие подобные факты, несмотря на неоднократные заявления Москвы, до сих пор остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.

28 мая корреспондент «Известий» Родион Северьянов узнал, что боевики размещали вооружение в одной из школ Мариуполя. Во дворе школы №65, где обучаются около 800 ребят, украинские националисты ставили тяжелую технику.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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