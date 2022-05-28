Корреспондент «Известий» Родион Северьянов узнал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали вооружение в одной из школ Мариуполя.

По словам журналиста, во дворе школы №65, где обучаются около 800 ребят, украинские националисты ставили тяжелую технику. Корреспондент показал следы гусениц на земле и поваленный забор.

«Я их не видела, но видела форму окровавленную, следы по всей школе. На втором и третьем этаже консервы были, видно, что они там не один день были», — рассказала заместитель директора школы №65 Ольга Дегтярь.

Сейчас работа учебного заведения возвращается в обычное русло. На стене вывесили расписание занятий.

11 мая в Минобороны рассказали, что в густонаселенных районах агломерации Краматорск–Славянск украинские боевики разместили тяжелое вооружение и технику, жителей держат в подвалах.

По его словам, попытки мирного населения эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, жестко пресекаются.

Ранее, 29 апреля, военнослужащие Росгвардии изъяли оружие в детском лагере под Херсоном. Кроме того, в лагере были найдены 38 прозрачных упаковок с веществом, похожим на наркотическое, а также две металлические коробки, в которых лежали 58 таблеток.

11 апреля Министерство обороны опубликовало кадры детского сада в Херсонской области, который украинские военнослужащие использовали в качестве опорного пункта. По периметру детского садика были размещены окопы, огневые точки, блиндажи. Сам объект обнесен колючей проволокой. Данный объект украинские военные занимали с 2014 года.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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