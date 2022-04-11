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Минобороны РФ показало оставленный ВСУ детский сад

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Министерство обороны РФ 11 апреля опубликовало кадры детского сада в Херсонской области, который украинские военнослужащие использовали в качестве опорного пункта.

Российские военные продолжают освобождать гражданские объекты, которые ранее занимали военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). 10 апреля они провели разминирование, а также вывоз оружия и боеприпасов из детского сада в Херсонской области, в котором раньше находились морские пехотинцы ВСУ. Свою базу они разместили, фактически, для того, чтобы можно было использовать детей как «живой щит».

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По периметру детского садика были размещены окопы, огневые точки, блиндажи. Сам объект обнесен колючей проволокой. Данный объект украинские военные занимали с 2014 года.

Также в этом садике морпехи ВСУ проходили специальную подготовку — учились подрывному делу и инженерным навыкам. Внутри здания нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Всего в этом здании, по документам, находилось 59 человек, из которых 17 — офицеры. В документах садик проходил как пост «Арбалет».

9 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал аэропорт Мариуполя, помещения которого военнослужащие ВСУ использовали в качестве камер для пыток. Отмечается, что в здании много подобных помещений: где-то есть кровати, где-то на стенах нарисована свастика и другие надписи, которые в спешке пытались стереть при отступлении. В одной из комнат был оставлен даже ящик боеприпасов. Корреспондент показал и прогулочную зону под открытым небом с колючей проволокой на стенах.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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