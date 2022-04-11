Минобороны РФ показало оставленный ВСУ детский сад

Министерство обороны РФ 11 апреля опубликовало кадры детского сада в Херсонской области, который украинские военнослужащие использовали в качестве опорного пункта.

Российские военные продолжают освобождать гражданские объекты, которые ранее занимали военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). 10 апреля они провели разминирование, а также вывоз оружия и боеприпасов из детского сада в Херсонской области, в котором раньше находились морские пехотинцы ВСУ. Свою базу они разместили, фактически, для того, чтобы можно было использовать детей как «живой щит».

По периметру детского садика были размещены окопы, огневые точки, блиндажи. Сам объект обнесен колючей проволокой. Данный объект украинские военные занимали с 2014 года.

Также в этом садике морпехи ВСУ проходили специальную подготовку — учились подрывному делу и инженерным навыкам. Внутри здания нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Всего в этом здании, по документам, находилось 59 человек, из которых 17 — офицеры. В документах садик проходил как пост «Арбалет».

9 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал аэропорт Мариуполя, помещения которого военнослужащие ВСУ использовали в качестве камер для пыток. Отмечается, что в здании много подобных помещений: где-то есть кровати, где-то на стенах нарисована свастика и другие надписи, которые в спешке пытались стереть при отступлении. В одной из комнат был оставлен даже ящик боеприпасов. Корреспондент показал и прогулочную зону под открытым небом с колючей проволокой на стенах.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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