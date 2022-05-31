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В Минобороны рассказали об использовании ВСУ больниц под опорные пункты

Минобороны: ВСУ оборудуют опорные пункты в больницах Одессы, Харькова и Краматорска
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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Украинские войска используют здания медучреждений в военных целях, они оборудовали опорные пункты в больницах Харькова, Одессы и Краматорска. Об этом 31 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Так, в Харькове ВСУ заняли больницу на улице Игоря Муратова. На верхних этажах здания они разместили огневые точки, а в подвале склад боеприпасов. Медицинский персонал и пациентов украинские боевики насильно удерживаются в помещениях.

В Одессе украинские националисты оборудовали в здании больницы на улице Пастера опорный пункт, а на прилегающей территории медучреждения разместили бронетехнику и артиллерию.

В Краматорске ВСУ заняли детскую больницу № 3, где также разместили опорные пункты. Также они заминировали подходы к зданию. В Минобороны РФ отметили, что в подвальных помещениях детской больницы украинские войска насильно удерживают персонал поликлиники и больных, в числе которых дети.

ВСУ заняли и корпуса городской больницы города Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В Часов Яре размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что эти и другие подобные факты, несмотря на неоднократные заявления Москвы, до сих пор остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.

28 мая корреспондент «Известий» Родион Северьянов узнал, что ВСУ размещали вооружение в одной из школ Мариуполя. Во дворе школы № 65, где обучаются около 800 ребят, украинские националисты ставили тяжелую технику.

11 мая в Минобороны РФ рассказали, что в густонаселенных районах агломерации Краматорск–Славянск украинские боевики разместили тяжелое вооружение и технику, жителей держат в подвалах.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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