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Песков назвал причину сокращения встречи Путина с военкорами

Песков: встречу Путина с военкорами сократили из-за DDoS-атак
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein
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Встреча президента России Владимира Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами была проведена в укороченном формате из-за DDoS-атак. Об этом в пятницу, 17 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате из-за того, что весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся. Встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что общение президента с журналистами было кратким, однако он подробно пообщался с приехавшими с передовой журналистами и ответил на некоторые вопросы представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что из-за кибератак на интернет-ресурсы и систему аккредитации форума выступление президента ПМЭФ перенесли на час. Песков сообщил, что из-за этого «возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода на основную пленарку».

2 июня Песков рассказал, что российский лидер после Петербургского международного экономического форума планирует провести прямую линию. 8 июня Песков заявил, что прямую линию стоит ожидать не раньше июля. При этом он снова подтвердил активную подготовку к ее проведению.

XXV Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 принимают участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

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