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Посол ЛНР Мирошник сделал главный вывод из выступления Путина на тему Донбасса

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Фото: ТАСС/Река Александр
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Демилитаризация Украины сделает ее безопасной для жителей Донбасса — это главный вывод из выступления президента России Владимира Путина, заявил в пятницу, 17 июня, посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник, комментируя выступление российского лидера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Крайне важно понимание того, что демилитаризация означает, что Украина становится безопасной, она не несет опасности для жизней жителей и Донбасса, и Херсона, Николаева, Запорожья. Украинский режим становится откровенно беззубым, а те люди, которые исповедовали идеологию украинского нацизма, просто будут бессильны. Ничего другого для Украины не светит. Вот это главный вывод из выступления президента. Там была четкая, понятная констатация посылов, которые крайне важно слышать жителям Донбасса», — сказал он в эфире программы «Соловьев Live».

Мирошник акцентировал внимание на словах Путина о том, что свою судьбу люди на освобожденных территориях и в республиках Донбасса, будут определять самостоятельно.

«Это одна из главных вещей, которую услышали жители Донбасса, которые смотрели телевизионную трансляцию с Питерского экономического форума», — добавил посол ЛНР.

17 июня президент России с трибуны ПМЭФ высказался о спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что она с юридической точки зрения проходит в полном соответствии с нормами международного права.

Российский лидер также назвал украинский народ талантливым, и выразил надежду на то, что рано или поздно ситуация вокруг Украины нормализуется.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинцев родственным русским народом. При этом он уточнил, что жителей Украины слишком долго «оболванивали». По его мнению, длительное время из Украины создавали анти-Россию, сосредоточение ненависти к РФ. Однако украинцев в России по-прежнему считают мирными, отметил он.

Российский лидер во время заседания Совбеза 3 марта также заявил, что русские и украинцы — один народ. Он подчеркнул, что никогда не откажется от этого убеждения

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