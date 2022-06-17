Путин назвал украинцев талантливыми и заявил о неизбежности улучшения отношений

Украинский народ талантливый, и рано или поздно ситуация нормализуется, заявил президент РФ Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его мнению, улучшение отношений России и Украины неизбежно.

«Украинский народ талантливый, безусловно, и потенциал большой. Мы исходим из того, что рано или поздно ситуация нормализуется, и мы заинтересованы в том, чтобы у всех наших соседей было процветание, тогда неизбежно, я хочу, чтобы было понятно, восстановление отношений», — сказал он.

Ранее, 17 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал украинцев родственным русским народом. При этом он уточнил, что жителей Украины слишком долго «оболванивали». По его мнению, длительное время из Украины создавали анти-Россию, сосредоточение ненависти к РФ. Однако украинцев в России по-прежнему считают мирными, отметил он.

Российский лидер во время заседания Совбеза 3 марта также заявил, что русские и украинцы — один народ. Он подчеркнул, что никогда не откажется от этого убеждения.