Украины родственный народ, но их слишком долго «оболванивали». Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Он указал, что длительное время из Украины создавали АнтиРоссию, сосредоточение ненависти к РФ. Однако украинцев в России по-прежнему считают мирным и родственным народом.

Песков также отметил, что действия недружественных стран по отношению к России теперь правильнее называть враждебными. Он подчеркнул, что то, что делают страны Запада в отношении России, — это война дипломатическая, политическая, экономическая.

Новость дополняется