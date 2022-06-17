Глава ДНР заявил о возможности поставок продукции в Сирию через порт Мариуполя

Донецкая Народная Республика (ДНР) может поставлять в Сирию продукцию, в том числе зерно, через порт Мариуполя. Об этом глава республики Денис Пушилин заявил 17 июля на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«С учетом того, что у нас уже начал действовать освобожденный морской порт Мариуполя, задача упрощается и в плане логистической составляющей», — сказал он.

По его словам, страны создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли. Кроме того, решаются первоочередные задачи по взаимным поставкам продукции.

Пушилин отметил, что Сирия уже заинтересована в поставках зерна, что, по его мнению, «будет одной из точек соприкосновения».

Также глава ДНР сообщил об интересе Сирии к закупке угля и металлических конструкций.

Ранее военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм побывал в порту Мариуполя, где Пушилин рассказал ему, что порт полностью разминирован и с 28 мая работает в нормальном режиме. Как уточнил глава ДНР, республика до конца года рассчитывает через него отгрузить не меньше 1 млн т грузов. На экспорт пойдет уголь, железо, зерно. В ДНР морским путем будут поставлять строительные материалы.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о завершении мероприятий по разминированию акватории в Мариуполе 24 мая.

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных в середине февраля.

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