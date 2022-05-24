В ДНР сообщили о разминировании порта и акватории в Мариуполе

Мероприятия по разминированию акватории в Мариуполе завершены, идет работа по восстановлению порта. Об этом 24 мая заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«С портом <...> мероприятия уже закончены, если мы говорим о земле. Акватория морская — то же самое: фактически уже разминирована. Идет процесс запуска порта в том объеме, как он должен работать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры работы саперов на побережье Азовского моря в районе морского порта Мариуполя. Специалисты осматривают буквально каждый сантиметр при использовании «Урана-6». Место, где были найдены боеприпасы, отмечают красным флагом. Дальше их разминируют.

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Также российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, который был полностью освобожден 20 мая. По состоянию на 23 мая, за двое суток было уничтожено уже более 100 взрывоопасных предметов на территории предприятия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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