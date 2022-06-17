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Чижов назвал демагогией решение Киева ввести визы для россиян

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Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычкова
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Решение Украины ввести визовый режим с Россией является демагогией. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ТАСС.

Украина вводит визовый режим для граждан РФ. Спецоперация 17 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Они много чего могут придумать. Как это реально они будут делать, не контролируя свою границу? Так что это очередная демагогическая декларация», — сказал он.

При этом Чижов отметил, что между Москвой и Киевом отсутствуют дипломатические отношения.

«Кто будет реализовывать этот визовый режим?» — задался он вопросом.

Ранее в этот день кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией. Он начнет действовать с 1 июля. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак объяснил это решение вопросами безопасности и необходимостью контроля за въездом российских граждан. Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что этим решением Киев прежде всего наказывает граждан Украины, которые по каким-то причинам выехали в РФ и получили российское гражданство. По его словам, данное решение Украины стоит в ряду недружественных действий в адрес РФ, однако Москве не стоит отвечать на это зеркально.

Как сообщил 17 июня президент Украины Владимир Зеленский, предложение проработать вопрос пересмотра режима въезда граждан РФ поступило в кабмин от него. По словам главы государства, данное решение принято «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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