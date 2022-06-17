Чижов назвал демагогией решение Киева ввести визы для россиян

Решение Украины ввести визовый режим с Россией является демагогией. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ТАСС.

«Они много чего могут придумать. Как это реально они будут делать, не контролируя свою границу? Так что это очередная демагогическая декларация», — сказал он.

При этом Чижов отметил, что между Москвой и Киевом отсутствуют дипломатические отношения.

«Кто будет реализовывать этот визовый режим?» — задался он вопросом.

Ранее в этот день кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией. Он начнет действовать с 1 июля. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак объяснил это решение вопросами безопасности и необходимостью контроля за въездом российских граждан. Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что этим решением Киев прежде всего наказывает граждан Украины, которые по каким-то причинам выехали в РФ и получили российское гражданство. По его словам, данное решение Украины стоит в ряду недружественных действий в адрес РФ, однако Москве не стоит отвечать на это зеркально.

Как сообщил 17 июня президент Украины Владимир Зеленский, предложение проработать вопрос пересмотра режима въезда граждан РФ поступило в кабмин от него. По словам главы государства, данное решение принято «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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