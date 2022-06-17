Глава ВТБ назвал доллар самым мощным оружием Запада

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что самое мощное оружие Запада — это доллар, а не ядерный или экономический потенциал. Такое мнение он высказал в пятницу, 17 июня, в ходе сессии «Новые реалии нового мира: игра без правил» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В этой связи он призвал развить альтернативные каналы международных расчетов.

«Это, конечно, расчеты в национальных валютах. Это, конечно, универсальный способ расчетов, он может быть проще, он во всех отношениях универсальный. Но у нас нет выбора, потому что, когда расчетная единица становится оружием, а я убежден, видя как ведут себя наши дружественные партнеры: они боятся не ядерного арсенала США и не военной мощи и даже не экономической, они боятся одного — быть отключенными от доллара. Это самое мощное оружие, которое имеют США, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим», — заявил Костин.

Накануне глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России, отметив, что за рубежом по отношению к российским банкам поступают несправедливо.

24 февраля президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России. Под рестрикции, среди прочих, попал ВТБ. Его активы заблокировали и запретили долларовые трансакции, а также любые действия с контрагентами из США.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.