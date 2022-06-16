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Глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Глава ВТБ Андрей Костин 16 июня предложил ограничить работу иностранных банков в России.

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«Мы, как санкционный банк, не санкционные банки покупать не будем. Это было бы неправильно, потому что банк сразу пойдет под санкции. Но то, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, — это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе по отношению к нашему германскому банку», — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Костин, в частности, отметил, что ВТБ не интересуется покупкой розничного подразделения Сити банка в России.

Накануне глава ВТБ предложил создать банковское регулирование с чистого листа, напоминает «Газета.Ru». Костин пояснил, что страна сейчас находится за пределами финансовой системы Запада.

24 февраля президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России. Под рестрикции, среди прочих, попал ВТБ. Его активы заблокировали и запретили долларовые трансакции, а также любые действия с контрагентами из США.

В тот день в пресс-службе банка «Известиям» сообщили, что санкции для него — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских рестрикций не стал сюрпризом. Там подчеркнули, что ВТБ — это один из системообразующих банков России с широким международным присутствием и устойчивым финансовым положением.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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