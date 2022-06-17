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Глава ФАДН рассказал о сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Практически с начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) начали обращаться руководители национальных автономий и диаспор с просьбами оказать содействие беженцам. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал «Известиям» глава ведомства Игорь Баринов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«<…>мы начали формировать гуманитарный груз, и уже несколько конвоев было отправлено на Донбасс. Я лично ездил и в начале апреля, и в середине мая, понятно, что основная задача это была гуманитарная. Нам хотелось принести продукты питания, медикаменты, одежду, игрушки для детей именно туда, где в первую очередь было нужно, туда, где это было необходимо», — рассказал Баринов.

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Также была одна поездка в Мариуполь еще в период боевых действий. По словам главы агентства, было необходимо помочь жителям Донбасса почувствовать, что вся многонациональная Россия находится в непосредственной близости.

«И на коробках, которые с гуманитарной помощью, которые мы раздавали людям, было написано: «От башкиров России», «От армян России», «От лезгин России», «От украинцев России». И вот это единство, мне кажется, удалось прочувствовать, донести до людей на Донбассе», — добавил политический деятель.

15 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом республики Аланом Гаглоевым в Москве выразил поддержку шагов по оказанию Южной Осетией гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует также такие цели, как демилитаризация и денацификация Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости республик.

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