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Россия поддержала шаги Южной Осетии по гумпомощи Донбассу

Лавров: РФ поддерживает шаги Южной Осетии по оказанию гуманитарного содействия Донбассу
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Россия поддерживает шаги по оказанию гуманитарного содействия Донецкой и Луганской народным республикам, которые предпринимает Южная Осетия. Об этом в среду, 15 июня, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с президентом республики Аланом Гаглоевым в Москве.

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«Их население (ЛНР и ДНР. — Ред.) сейчас испытывает те же проблемы и находится под теми же угрозами, под которыми находилась Республика Южная Осетия в свое время. Они защищают, так же как и вы, свою историю, культуру, ценности, идентичность», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что «координация действий на направлении гуманитарной поддержки двух молодых республик также будет одним из направлений наших совместных усилий».

26 марта экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о том, что военнослужащие из республики отправились в Донбасс для участия в спецоперации. Бывший глава Южной Осетии тогда добавил, что военные едут защищать не только Россию, но и Осетию. По его словам, если «фашизм не задавить на дальних рубежах», то он снова даст о себе знать.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует также такие цели как демилитаризация и денацификация Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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