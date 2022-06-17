Губернатор Костромской области рассказал о развитии туризма в регионе

Подписание соглашения с другими городами Золотого кольца дало очень серьезный результат. Об этом заявил в выездной студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМФЭ) в пятницу, 17 июня, губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Он отметил, что все города Золотого кольца стали получать большое количество возможностей: информационных, туристических, а также по продвижению своих брендов.

В Золотое кольцо входят девять городов: Ярославль, Суздаль, Владимир, Иваново, Ростов Великий, Сергиев Посад, Кострома, Переславль-Залесский. В 2018 году в маршрут был включен Углич.

«Это повлияло абсолютно на все субъекты, которые входят в Золотое кольцо, в том числе и на Костромскую область», — рассказал губернатор.

Он указал на прирост количества туристов и особое внимание акцентировал на том, что за первый месяц текущего года, «не самое популярное время для посещения близкого русского севера», в область прибыло более 200 тыс. туристов.

Ситников отметил, что гостиницы Костромы зафрахтованы до сентября. По его предположениям, в этом году город посетит более миллиона человек.

При этом Ситников обратил внимание на то, что Кострома всегда была центром туристического притяжения, городом одного дня.

«То есть туристы приезжали утром, ближе к обеду, несколько экскурсий и уезжали. То, что мы видим в последние несколько лет и в частности этот год — среднее количество дней, проведенное туристами в Костроме — трое суток», — сказал он.

По словам губернатора, Костромская область является энергоизбыточным регионом. На территории работает Волгореченская тепловая станция, самая крупная в Европе, она обеспечивает электроэнергией восемь регионов.

Кроме того, регион известен густым лесом. В Центральном федеральном округе Костромская область — «самая лесистая». А также область называют ювелирной столицей России, более 50% ювелирных изделий производит на территории Костромской области.

Кроме вышеперечисленного, регион известен собственный брендом сыра, производство которого, по словам губернатора, за последние годы выросло почти в три раза.

15 июня в рамках деловой программы ПМЭФ-2022 прошла сессия «Как построить кемпинг-туризм в регионе». Участники обсудили национальные туристические маршруты, транспортную доступность регионов, поддержку местного туризма со стороны государства, обеспечение безопасности путешественников, развитие придорожной инфраструктуры и многое другое.