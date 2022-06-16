На ПМЭФ обсудили развитие придорожной инфраструктуры в регионах

15 июня 2022 года в рамках деловой программы ПМЭФ-2022 прошла сессия «Как построить кемпинг-туризм в регионе?». В сессии приняли участие советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, Председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин, министр туризма и народно-художественных промыслов республики Дагестан Эмин Мерданов, генеральный директор ООО «Автодор девелопмент» Анастасия Козлова, президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов, а также эксперты в сфере автомобильного туризма.

Участники обсудили национальные туристические маршруты, транспортную доступность регионов, поддержку местного туризма со стороны государства, обеспечение безопасности путешественников, развитие придорожной инфраструктуры и многое другое.

«В прошлом году мы договорились с Фондом «Росконгресс» ежегодно проводить на ВДНХ форум «Путешествуй» и собирать всех людей, кто интересуется путешествиями. Будем говорить об автомобильных путешествиях, активном отдыхе на природе и новых маршрутах», — рассказала советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова.

На сессии были представлены маршруты «Ладожское кольцо», «Государева дорога», «Ярославия», «Золотое кольцо Боспорского царства», «Великий Волжский пусть» и «Чуйский тракт» — входит в мировой топ-10 самых красивых дорог мира по выбору National Geographic. Протяженность маршрутов от 380 до 3200 км.

Автотуризм станет главной темой российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа 2022 года и соберет представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей инновационных цифровых сервисов. Также в этом году с 29 июля по 7 августа впервые в Москве пройдет Международный фестиваль караванинга и автотуризма F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY-2022.

«Туристический поток меняется и растет. Значение автомобильной инфраструктуры невозможно переоценить. Россия в этом году принимает впервые фестиваль караванинга и автотуризма. Я сам много путешествовал на автомобиле и нам есть над чем работать в этом направлении. А делать это нужно быстро. Необходимо участие со стороны государства, инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса. Это позволит создать новые рабочие места, увеличить локальную занятость населения. Поток туристов растет и во многих регионах уже упирается в потолок возможностей. Я уверен, что и автотуризм, и инфраструктура вокруг станут одним из драйверов развития российской экономики и развития регионов», — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин рассказал, что регион сегодня — это большая экономическая площадка с большим количеством предприятий и активно развивающимся промышленным туризмом. Всего за один день можно посетить несколько предприятий. Из-за близости с Москвой многие туристы приезжают на 1–2 дня.

Президент лиги караванеров Андрей Артюхов отметил, что в России на автомобилях путешествует более 25 млн семей. Из них 10 тыс. — это караванеры. Это более 40 тыс. человек. Создание вблизи национальных парков кемпингов и стоянок позволит сделать путешествия более комфортными и снизить нагрузку на природу.