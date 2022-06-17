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Китай заявил о готовности обеспечить Россию запчастями для самолетов

Посольство КНР в Москве: Китай готов обеспечить Россию запчастями для самолетов
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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Китай готов обеспечить потребности России в запчастях для самолетов. Об этом 17 июня заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

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«Мы готовы поставлять в РФ запчасти, мы организуем такое сотрудничество. Сейчас они (авиакомпании. — Ред.) работают [над этим], у них есть определенные каналы, никаких ограничений со стороны Китая нет», — цитирует дипломата ТАСС.

Западные страны и их союзники начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В частности, США и Евросоюз ввели рестрикции против российской авиаотрасли, включающие в себя запрет на продажу воздушных судов и запчастей.

16 июня торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский отметил, что КНР готова заменить западную продукцию собственными товарами. По его словам, китайские образцы обладают для этого достаточным качеством.

О партнерстве России и Китая также говорил председатель КНР Си Цзиньпин. 15 июня он провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в котором обозначил настрой на установление «стабильного и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества».

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