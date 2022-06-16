Реклама
Прямой эфир
Культура
В Петербурге состоялся концерт к 350-летию Петра Великого с участием Ролдугина
Общество
Силуанов призвал принять доктрину технологической безопасности России
Экономика
Новак спрогнозировал прирост добычи российской нефти
Мир
Песков назвал санкции обоюдоострым оружием
Пресс-релизы
На ПМЭФ обсудили развитие придорожной инфраструктуры в регионах
Мир
В Минэнерго указали на неспособность ЕС заменить российские энергоресурсы
Мир
В ДНР заявили об отсутствии оснований для помилования иностранных наемников
Экономика
Набиуллина заверила, что доллар и евро в России не запретят
Общество
Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады»
Общество
В МИДе заявили об отсутствии обсуждения выхода России из ВТО
Культура
Донбасс Опера приедет с гастролями в Большой театр
Сюжет:

Торгпред России рассказал о готовности КНР заместить западные товары

Торгпред России в КНР: Китай готов заменить западную продукцию
0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский рассказал о готовности китайских компаний заменить западную продукцию. Об этом он заявил 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Друзья, но не союзники: Китай и Россия противостоят угрозам в Евразии
Что могут сделать страны перед лицом общих вызовов безопасности

«В торговое представительство поступает множество предложений от китайских компаний, которые предлагают не только продукцию, но и технологии, для того чтобы заместить западную продукцию в России», — сообщил Дахновский.

По словам торгпреда, китайские товары зачастую обладают достаточным качеством, чтобы заменить западные. При этом он признал, что «найти такую нужную продукцию не так просто».

Дахновский также призвал наладить связи между отраслевыми объединениями китайских и российских компаний.

Накануне 15 июня председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых заявил о готовности продолжать сотрудничать с РФ.

«Китайская сторона готова сотрудничать с российской стороной для обеспечения стабильного и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества», — заявил китайский лидер.

В тот же день сообщалось, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с начала спецоперации на Украине КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд. Предыдущий лидер — Германия — купила топлива на €12,1 млрд.

При этом, как утверждают, в США, Китай не оказывает военную помощь России на фоне проводимой спецоперации на Украине.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022