Торгпред России рассказал о готовности КНР заместить западные товары

Торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский рассказал о готовности китайских компаний заменить западную продукцию. Об этом он заявил 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В торговое представительство поступает множество предложений от китайских компаний, которые предлагают не только продукцию, но и технологии, для того чтобы заместить западную продукцию в России», — сообщил Дахновский.

По словам торгпреда, китайские товары зачастую обладают достаточным качеством, чтобы заменить западные. При этом он признал, что «найти такую нужную продукцию не так просто».

Дахновский также призвал наладить связи между отраслевыми объединениями китайских и российских компаний.

Накануне 15 июня председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых заявил о готовности продолжать сотрудничать с РФ.

«Китайская сторона готова сотрудничать с российской стороной для обеспечения стабильного и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества», — заявил китайский лидер.

В тот же день сообщалось, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с начала спецоперации на Украине КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд. Предыдущий лидер — Германия — купила топлива на €12,1 млрд.

При этом, как утверждают, в США, Китай не оказывает военную помощь России на фоне проводимой спецоперации на Украине.