Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом 15 июня сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что Си Цзиньпин выразил готовность оказать содействие урегулированию украинского кризиса.

«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», — приводит телеканал слова лидера КНР.

Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу, «принимая во внимание факты и исторические реалии».

«Мы активно содействуем поддержанию мира в глобальном масштабе, способствуем сохранению стабильного экономического порядка в мире», — отметил он.

Проведение переговоров двух лидеров уже подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что детали разговора будут в сообщении Кремля.

В этот день лидер КНР отмечает день рождения. Ему исполнилось 69 лет.

Ранее, 20 апреля, директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут зазоры в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

До этого, 30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

В тот же день Песков отметил, что последние события не повлияли на сближение России и Китая, поскольку тесные отношения стран, находящиеся на высоком уровне, — планомерное развитие. На вопрос, является ли КНР надежным партнером, пресс-секретарь Кремля ответил, что правительство РФ надеется на стабильность в этом плане.

Также в марте директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном. Но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.