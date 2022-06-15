США заявили об отсутствии военной поддержки России со стороны КНР

Белый дом не видит признаков военной поддержки России от Китайской Народной Республики (КНР) в спецоперации по защите Донбасса. Об этом 15 июня рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Нет, мы не видели никаких признаков того, что Китай оказывает конкретную военную помощь России», — сказал он на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал PBS NewsHour.

Вашингтон и ранее опровергал предоставление РФ какой-либо помощи от КНР в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Так, 18 мая официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что США не располагает данными о предоставлении Пекином какой-либо материальной поддержки Москве. 26 апреля госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что администрация США не видит существенной помощи российской армии со стороны Китая. 21 апреля об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

При этом 18 апреля представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил: если Китай будет помогать России обходить внедренные западными странами санкции и поставлять вооружение, то его ждут серьезные негативные последствия от США. Вашингтон внимательно следит за тем, как взаимодействуют два государства.

На это 22 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ответил, что власти Китая советуют США посмотреть в зеркало и заняться своими делами, вместо того чтобы осуждать Пекин за его позицию по кризису вокруг Украины.

23 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции Вашингтона в отношении Пекина, предположила, что единственной целью таких мер является намерение «заковать Пекин в кандалы».

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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