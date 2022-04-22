В Китае призвали США отказаться от критики позиции Пекина по Украине

Власти Китая советуют США посмотреть в зеркало и заняться своими делами, вместо того чтобы осуждать Пекин за его позицию по кризису на Украине. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Так он прокомментировал заявление Госдепа США о готовности совместно с Евросоюзом влиять на Китай, чтобы он не пытался обойти санкции против России.

«Китай считает, что эти заявления, особенно обвинения в адрес Пекина, являются сплошными штампами и старомодными способами оклеветать и очернить Китай», — цитирует «Газета.Ru» Лицзянь.

По его словам, американским властям следует изменить свою необъективную позицию в отношениях с КНР. Кроме того, он напомнил о заявлениях президента США, который пообещал не пытаться влиять на политический курс Китая, не вести против него новую холодную войну, а также не поддерживать независимость Тайваня.

Представитель ведомства порекомендовал Вашингтону объединить усилия с Пекином в стремлении найти пути мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

«Позиция Китая по украинскому вопросу честная, справедливая, объективная, и она не заслуживает никакого порицания, США же, напротив, известны своими дурными поступками по соответствующим вопросам. Мы советуем США посмотреть в зеркало и заняться своими делами, перед тем как критиковать других», — резюмировал Лицзянь.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки». По его словам, Пекин не собирается формировать блоки для усиления противостояния.

Как ранее, 18 апреля, предупредил представитель Госдепартамента Нед Прайс, если Китай будет помогать России обходить внедренные западными странами санкции и поставлять вооружение, его ждут серьезные негативные последствия от США и союзников.

До этого, 24 марта, директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отметил, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.