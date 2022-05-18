Белый дом заявил об отсутствии помощи РФ со стороны Китая

Признаков оказания Китаем какой-либо поддержки российской спецоперации в Донбассе нет, заявила на брифинге в среду, 18 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«У нас нет свидетельств передачи какой-либо материальной поддержки [со стороны КНР] России. Это по-прежнему так», — сказала она.

США неоднократно заявляли, что признаков оказания какой-либо поддержки РФ в проведении спецоперации со стороны КНР не отмечают. 26-го апреля госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что администрация США не видит существенной помощи российской армии со стороны Китая. 21 апреля об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

При этом 18 апреля представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил: если Китай будет помогать России обходить внедренные западными странами санкции и поставлять вооружение, то его ждут серьезные негативные последствия от США. Вашингтон внимательно следит за тем, как взаимодействуют два государства.

На это 22 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ответил, что власти Китая советуют США посмотреть в зеркало и заняться своими делами, вместо того чтобы осуждать Пекин за его позицию по кризису на Украине.

До этого, 24 марта, директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отметил, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

23 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции Вашингтона в отношении Пекина, предположила, что единственной целью таких мер является намерение «заковать Пекин в кандалы».

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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