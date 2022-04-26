В США заявили о готовности помочь Тайваню на случай угрозы со стороны Пекина

США готовы обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты в случае односторонних шагов со стороны Пекина. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Что касается самого Тайваня, то мы решительно настроены сделать так, чтобы у него были все необходимые средства для защиты себя от любой потенциальной агрессии, в том числе односторонних действий со стороны Китая, направленных на то, чтобы подорвать статус-кво, который имел место в течение многих десятилетий», — заметил американский генсекретарь.

Помимо этого, Блинкен отметил, что администрация США не видит существенной помощи российской армии со стороны Китая.

«Президент [США Джо] Байден дал ясно понять председателю [КНР] Си Цзиньпину, что не в интересах Китая оказывать материальную поддержку России <...> тем более, подрывать [введенные Западом] санкции. Это то, за чем мы следим весьма внимательно», — добавил он.

15 апреля представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал США прекратить все официальные контакты с Тайванем. По словам дипломата, действия Соединенных Штатов противоречат принципу «одного Китая», а также принципам трех китайско-американских совместных коммюнике.

В тот же день Пекин выразил протест в связи с визитом конгрессменов США на остров. Как говорится в заявлении официального представителя Минобороны КНР, старшего полковника У Цяня, поездка политиков США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

7 апреля министерство обороны КНР заявило, что Китай сделал США представление в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot.

18 марта Джо Байден заявил Си Цзиньпину, что Вашингтон по-прежнему выступает против изменений статуса Тайваня. В ответ председатель КНР указал американскому лидеру на тупик отношений между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущая американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.