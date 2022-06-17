Российская дочка Google подала заявление о банкротстве

Дочерняя компания Google в России в четверг, 16 июня, подала заявление о банкротстве.

Соответствующий документ поступил в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел. Дата рассмотрения обоснованности в настоящий момент еще не назначена.

16 июня Google оштрафовали еще на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян.

Суд признал виновным Google Ltd в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).

Ранее, 26 мая, сообщалось, что судебные приставы добились полного взыскания с компании Google штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента.

О том, что Google в РФ намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, стало известно 18 мая. Компания заявила, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Тогда же управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко назвал банкротство российского отделения Google результатом нежелания головной организации соглашаться с требованиями законодательства РФ.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал на прекращение занятия коммерцией Google в России после признания дочерней компании банкротом. По его словам, так называемый закон о приземлении, принятый в прошлом году, де-факто уже нерабочий.

17 июня 2021 года Государственная Дума приняла закон («о приземлении»), обязывающий IT-компании, имеющие ежедневную аудиторию свыше 500 тыс. пользователей РФ, открывать свои представительства на территории страны. В случае отказа компаний от выполнения требований, предусмотрены меры принуждения. В частности, маркировка сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства.