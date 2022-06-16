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Google оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

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Фото: REUTERS/Peter DaSilva
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Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает ТАСС 16 июня.

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Суд признал виновным Google Ltd в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).

Согласно протоколу Роскомнадзора, Google продолжает использовать для хранения персональных данных свои базы, находящиеся на территории США и Европейского союза.

«Назначить наказание в виде штрафа в размере 15 млн рублей», — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Отмечается, что представитель Google на заседание суда не явился. Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать персональные данные россиян в июле 2021 года. Тогда штраф составил 3 млн рублей.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что судебные приставы добились полного взыскания с компании Google штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента.

18 мая стало известно, что дочерняя компания Google в РФ намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания заявила, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

18 мая управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко заявил, что банкротство российского отделения Google станет результатом нежелания головной организации соглашаться с требованиями законодательства РФ. Кроме того, по словам специалиста, у российского отделения компании просто нет денег на продолжение работы.

Как пояснил в беседе с «Известиями» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, после признания дочерней компании Google в России банкротом она перестанет заниматься коммерцией в стране. При этом бесплатные сервисы компании продолжат работу в России.

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